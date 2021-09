De treintjes van Ger Snijders: over potloodjes van IKEA en Chiquitadozen vol locomotieven, bomen en rails

video De vibropaal beukt tot kerst 3.000 heipalen de grond in: ‘Een hoop herrie, maar het kan niet anders’

16 september BREDA - Voor bouwproject The Bay in de Krogten moeten 3000 heipalen de grond in. Door de grillige ondergrond met metersdikke puinlagen gebeurt het heien met veel kabaal. Dat is in een groot deel van Breda te horen.