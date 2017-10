De toekomst wordt vleesloos: 'Je moet de mensen een smaakvol alternatief bieden'

LONGREADBREDA - In Breda opent Jaap Korteweg, inmiddels beter bekend als de Vegetarische Slager, over enkele weken zijn eigen vlees-fabriek'. ,,Ik probeer de smaak van vlees op zijn minst te evenaren en liever nog te overtreffen."

De Vegetarische Slager komt aanrijden in een bloedrode Tesla. Hij parkeert zijn wagen in het zand, pal voor zijn nieuwe fabriek in Breda. Jaap Korteweg (55) uit Langeweg is behalve producent van vegetarisch vlees een biologisch akkerbouwer met een hart voor flora en fauna. Van nature is hij een grote vleesliefhebber, maar de uitbraak van de varkenspest in 1997 bracht hem op andere gedachten.

Het gebeurt in Nederland niet vaak dat er een nieuwe fabriek wordt gebouwd, maar Jaap Korteweg gaat graag tegen de stroom in. Langs rivier de Mark in Breda-Noord staat het gebouw waar nu flink gewerkt wordt aan de installaties. ,,Alle machines hier zijn gangbaar in de echte vleesfabrieken", zegt hij stappend langs een lopende band.

Boerengezin

Korteweg is een markante persoonlijkheid. Hij is een geboren en getogen West-Brabander, maar mist het dialect van de streek. Van huis uit is hij protestants. Dat zal het zijn. Hij groeide op in een boerengezin.

Zijn ouders hadden een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. ,,Mijn ouders hadden koeien en stieren. Ik heb het bedrijf in Langeweg uiteindelijk overgenomen en ben in 1997 biologisch gaan boeren. De varkenspest was een wake up-call. Ik dacht: wat is dit voor een gedoe?"

Plantaardig vlees

Korteweg heeft het akkerbouwbedrijf nog steeds, maar zijn aandacht gaat al jaren vooral uit naar plantaardig vlees. Ja. Korteweg noemt zijn producten vlees. ,,Het zijn geen vleesvervangers", vindt hij. ,,Ik probeer de smaak van vlees op zijn minst te evenaren en liever nog te overtreffen."

Kipstukjes maakt hij, gehakt, hamburgers en straks mogelijk biefstuk en rookworst. ,,Dat is de rookruimte voor de rookworst", zegt hij wijzend op een van de nieuwe installaties. ,,Hier in deze fabriek gaan wij al deze gangbare vleesproducten produceren. Daarnaast laten we specifieke producten, zoals onze succesvolle saucijzenbroodjes, elders maken."

Alternatieven

De Vegetarische Slager staat hoe langer hoe meer in de internationale belangstelling. ,,Ik hoef niet naar het buitenland. Ze komen vanzelf naar mij toe om te kijken hoe wij hier te werk gaan. De belangstelling voor alternatieven voor de vleesindustrie is wereldwijd aan het groeien. Kijk maar naar China. Daar willen ze de vleesproductie voor 2030 halveren. Het zou mij niet verbazen als ze dat lukt. In China gaan de omwentelingen snel. De helft van alle zonnepanelen ter wereld wordt geplaatst in China. Het elektrisch rijden is er sterk in opkomst. Ik ben er nooit geweest, maar ik hoor van mijn medewerkers dat er in alle grote steden steeds meer vegetarische zaken te vinden zijn."

Geen reiziger

Korteweg is geen reiziger. Het liefst blijft hij dicht bij huis. Hij bouwt een huis midden in de natuur, daar waar zijn hart ligt. Hij zou zichzelf eerder pragmatisch dan principieel noemen. ,,Het gaat bij mij geleidelijk. Ik hield vroeger van vlees, maar door de varkenspest ben ik daarmee gestopt. Ik slachtte vee op het boerenbedrijf van mijn ouders en had een jachtvergunning om schadelijke dieren uit te schakelen. Ik hield van jagen. Nu zie ik de natuur het liefst zoals hij is. Dieren horen in vrijheid te leven. Ik heb zelf dan ook geen huisdieren. Dat vind ik niet nodig. Ik kijk liever om mij heen."

Toekomst

Hij twijfelt er geen moment aan dat plantaardig vlees de toekomst heeft, ook al roert de vleesindustrie zich en ontvouwt zich in Brussel een lobby tegen vleesvervangers. ,,De vleesindustrie is een machtige speler, maar wij werken al vanaf het begin samen met vleesproducenten. Sommige hardliners verwerpen dat. Ik vind dat je niets wint met principieel gedrag. Je moet de mensen een smaakvol alternatief voor vlees bieden. Dan gaan ze vanzelf om."

Korteweg zegt dat een nieuwe samenwerking met een grote vleesspeler op stapel staat, maar geeft verder geen details. ,,De producenten zijn slim. Ze willen zelf alternatieven voor vlees in huis hebben, zodat ze kunnen profiteren van veranderingen op de markt. Ik vind dat prima."

Kritiek dat de productie van plantaardig vlees, net als echt vlees, veel soja vereist en dus leidt tot natuurschade, weerlegt hij met een simpele vaststelling. ,,De productie van plantaardig vlees heeft slechts de helft van de hoeveelheid soja nodig in vergelijking met de productie van echt vlees. Het is sowieso duurzamer. Er gaat steeds meer aandacht uit naar duurzaamheid in de voedselindustrie. Het beperkt zich niet meer tot energie."

Speckjes

Dat vleesproducenten zo hun macht laten gelden, blijkt ook uit de 'halfslachtige' houding van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Die verbood aanvankelijk het gebruik door de Vegetarische Slager van 'foute' benamingen als speckjes, kipstuckjes en tonyn, omdat deze termen misleidend zouden zijn. Later kwam de NVWA daarop terug en werd er alleen verwezen naar het gebruik van de juiste benamingen op de website van de Vegetarische Slager. Inmiddels is de site aangepast. Korteweg: ,,Deze kwestie glijdt van mij af. Ik heb er alleen maar extra publiciteit door gekregen. Prima toch?"

Het aantrekken van personeel is nog een pijnpuntje, maar hij verwacht dat de fabriek in Breda binnen enkele weken in bedrijf kan worden gesteld. Dan rollen de kipstuckjes, het gehackt en de hamburgers er van de band. Die moeten de duurzaamheidsboodschap van Korteweg verder verspreiden.