De terugkeer van juwelier Segers-Jonkers in Breda: ‘Een miljoenen jaren oude diamant, dat vind ik mooi’

Liefde voor het vak en trots op zijn familiegeschiedenis zorgden ervoor dat Bob Segers (40) de draad oppikte en onder de naam Segers-Jonkers als eigentijds juwelier aan de slag is gegaan. ,,Adrianus Segers was de grondlegger. Diens zoon Sjef nam het over, hij was mijn opa. Ik heb hem niet meegemaakt, hij stierf al toen hij 58 jaar was. Mijn oma woonde op de Ginnekenweg en had daar een zilveren ketting hangen met van boven naar beneden ingelijste foto’s van alle kleinkinderen. Als jongste bungelde ik onderaan. Grappig dat ik nu degene ben die het familiebedrijf nieuw leven inblaast.”