De teloorgang van Grand Café Klaerenbeek

VIDEO Achtervol­gings­beel­den uit Breda opgedoken; vanuit oogpunt agent te zien hoe hij crimineel oppakt

19 juli BREDA - Er zijn videobeelden opgedoken van de achtervolging van een crimineel in Breda van 17 juli, waarin te zien is hoe hij wegrent over daken en door achtertuinen in de wijk Haagse Beemden. Dit alles is te zien vanuit het oogpunt van de achtervolgende agent, die een bodycam op zijn borst droeg.