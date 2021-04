‘De teletijdmachine van professor Barabas was al in gebruik’

Jij komt uit Breda en de tekening zijn gemaakt door Irene Berbee (Ulfberht) uit Hillegom. Hoe komen jullie in Rheden terecht?

,,Rheden won met de uitverkiezing van beste Erfgoedgemeente van Nederland een geldbedrag. Besloten werd om dat geld te gebruiken voor een stripboek over de geschiedenis. Ze kwamen uit bij uitgeverij Syndikaat, waar zowel Irene als ik aan verbonden zijn.”

Was je al bekend met de geschiedenis van Rheden?

,,Voorheen helemaal niet. Ik heb me natuurlijk ingelezen, maar kreeg ook héél veel informatie aangeleverd. Dat heb ik allemaal puntsgewijs op post-its geschreven. Die heb ik allemaal in de huiskamer op de grond gelegd; De jaartallen erop, en de betreffende dorpen erbij, want elk dorp moest evenveel voorkomen in het boek. En daarna ben ik gaan selecteren en heb ik een opzet gemaakt.”

Leuke dingen ontdekt?

,,Rheden heeft een mooie en rijke geschiedenis. Wat ik een leuk detail vond, was dat Mata Hari een kleine bijrol heeft gekregen. Verder hebben we zowel feitelijke geschiedenis als sagen en legenden verwerkt in het verhaal.”

Hoe kwam je bij het hoofdpersoon Meander terecht?

,,Tja, hoe vat je eeuwen geschiedenis in één verhaal. Dat was de vraag. We hadden kunnen werken met verschillende hoofdpersonen door de tijd heen, die dan bijvoorbeeld allemaal familie van elkaar zijn. Maar dan wordt het verhaal wel een enorme lappendeken. De teletijdmachine van professor Barabas had ook gekund, maar die was al in gebruik. Vandaar dat ik met het idee kwam van een figuur dat niet dood kan gaan, een soort natuurwezen.”

Striptekenaar Marq van Broekhoven uit Breda.

Voor je eigen serie, Jodocus de Barbaar schrijf én teken je. Had je nu niet ook liever allebei gedaan?

,,Heel eerlijk: ja. Maar de opdrachtgever heeft daarin een keuze gemaakt. De tekenstijl van Irene sprak hen erg aan. En ik kan gelukkig zeggen dat het een heel prettige samenwerking was met Irene. De scenario’s leverde ik overigens getekend aan, in een globale eerste opzet.”

Je hebt je niet meer bemoeid met de uiteindelijke tekeningen?

,,Slechts héél sporadisch. Irene is een heel goede tekenaar. Wanneer iets afweek, was het bijna altijd beter dan dat ik zelf had bedacht.”

Ga je nu vaker met Meander de geschiedenis van een bepaalde streek induiken? Misschien een leuke Brabantse stad?

,,Dat zou ik best willen, ja. Dit was natuurlijk een opzichzelfstaand project. In dit verhaal gaat Meander het verleden in om een oude eik te redden. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat je zijn sidekick, rupsje Xander, telkens als een soort time lord op pad stuurt met een nieuwe missie.”

Het stripboek ‘Meander’ ligt vanaf komende week in stripwinkels door heel Nederland.