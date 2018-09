De Tafel van Zeven geeft bomen een eigen karakter

Overwin­ning 'clubcul­tuur Breda': dance in de stad tot 06.00 uur

9:16 BREDA - De pilot in de Mezz en de Graanbeurs met verruiming van de openingstijden in het uitgaansleven in de stad is geslaagd. Dat meldt wethouder Boaz Adank (VVD). De proef wordt, stelt de wethouder, zo snel mogelijk omgezet in 'reguliere regelgeving'.