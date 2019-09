De T-Huis-verwijten beginnen pijn te doen

Na het overlijden van hun moeder in 2009 worden Pierre, Astrid en Rudi eigenaar van het T-Huis. Het paviljoen van architect John Körmeling was gebouwd door hun vader, die een jaar na de opening in 2002 is overleden. De afgelopen jaren bevinden ze zich in een conflict met de exploitant, Marike Schellekens, over het onderhoud. Dat is volgens de uitbaatster in alle opzichten nalatig. De gemeente Breda wordt ook bij de ruzie betrokken, want is eigenaar van de grond. De ruzie komt breed uitgemeten in de krant, maar de erfgenamen laten niets van zich horen. Waarom?