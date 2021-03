De stilte van corona leidt tot muziekalbum vol melancholie

interview Bouwbe­drijf Vrolijk bouwt ook aan eigen toekomst: ‘Kansen pakken, daar gaat ’t om’

10:59 ZEVENBERGEN/BREDA - Hoe een klein bedrijf dat in 2002 begon in Zevenbergen, uitgroeide tot een grote speler in de Nederlandse bouwwereld met een jaaromzet van 280 miljoen euro, 80 werknemers en een kantoor van 3.000 vierkante meter in Breda. Het verhaal van selfmade man Karel Vrolijk (60) uit Fijnaart.