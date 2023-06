De Stilte trekt aan touwtjes in nieuwe voorstelling

Eerst een jointje, honderd push-ups en een gebakken eitje, daarna trommelt Richie een al vrolijk­heid de stad in

BREDA - Hij zit er (bijna) altijd. Op het drukste kruispunt van de winkelstad in de Ginnekenstraat. Meestal slaat hij ritmisch op zijn trommels. Soms speelt hij gitaar. Vaak zingt hij erbij, of wat daarvoor door moet gaan. Richi Martina (65) is al jarenlang de trommelaar van Breda. Wie is hij?