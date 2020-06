De Stilte danst landelijke culturele eredivisie binnen

Op advies van de Raad van Cultuur wordt De Stilte namelijk opgenomen in de landelijke Basisinfrastructuur 2021-2024. Hoewel pas tijdens Prinsjesdag de beslissingen formeel worden, kan er volgens Jan Baanstra van De Stilte niks meer mis gaan. Hij is superblij: ,,Die BIS is zeg maar de culturele eredivisie.”

Neus in de boter

Weliswaar kreeg De Stilte al landelijke steun uit het Fonds Podiumkunsten. ,,Maar de BIS is anders. Die valt direct onder het ministerie.” Als je daar als culturele organisatie in terecht komt, val je met je neus in de boter. ,,Het betekent dat ons werk zo belangrijk wordt gevonden, dat we zeg maar bij de basis horen. Bij de cultuur die jaarlijks wordt gesteund.”

Als er niks geks gebeurt. Want dat kan. Jeugddans was al eens eerder opgenomen in de BIS. Tussen 2009 en 2012 kreeg De Stilte daardoor ook al een structurele rijksbijdrage. ,,Maar door de cultuurbezuinigingen van kabinet Rutte I werd het genre geschrapt.” En verloor De Stilte zijn vergoeding.

Na een advies van de Raad van Cultuur in 2019 om jeugdpodiumkunsten toch een plek te geven in de BIS, keert de jeugddans nu, net als jeugdtheater en jeugdmuziek, na acht jaar, weer terug in de basissubsidielijst. ,,En terecht", vindt de Bredase cultuurwethouder Marianne de Bie. Die verheugd reageert op de beslissing De Stilte weer een plekje in de BIS te geven.

Enige in Breda

De Raad voor Cultuur adviseerde voor in totaal 208 kunstinstellingen die een aanvraag indienden om in de BIS te worden opgenomen. In Brabant kregen donderdag twaalf organisaties te horen dat hun wens (waarschijnlijk) wordt gehonoreerd. Dat zijn er zes meer dan vooralsnog deel uitmaakten van de BIS.

De Stilte is nu nog de enige culturele instelling uit Breda die zeker is van een opname in de basisinfrastructuur. Het Stedelijk Museum staat nog even in de wacht. Dat is opgenomen in een gezamenlijke aanvraag van het Noordbrabants Museum. Dat is gevraagd om, voor er een definitief besluit valt, wat duidelijker aan te geven hoe de Brabantse musea de landelijke steun precies willen besteden.