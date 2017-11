De stijl van Dijkhoff: van bloemenblouse naar elegant grijs

BREDA - Klaas Dijkhoff is de best geklede man van Nederland. Althans, dat vinden de 13.000 mensen die op de jaarlijkse wedstrijd van Esquire stemden. Zo is man die ooit in opzichtige bloemetjesbloezen de Bredase politiek betrad opeens een nationaal stijlicoon. Een blik op de kledingstijl van Dijkhoff.

Dijkhoff vertelde donderdagavond tijdens de uitreiking over zijn modebewustzijn: ,,Ik kan wel doen alsof het niet zo is, maar ik ben altijd wel bezig met kleding. Sinds ik een publieke functie heb nog wat meer dan voorheen, want je ziet en je leest er dingen over terug – op social media is het vrij genadeloos. Soms doe ik thuis een jasje aan en denk ik: kan nog net. Maar dan kon het dus niet net. Dat lees je meteen terug.'

In 2010 werd Klaas Dijkhoff (29 jaar) lijsttrekker van VVD Breda. Zijn stijl: gladde kin, drukke blouse, donker jasje. Toen al een opvallende verschijning in de normaal zo degelijk geklede politiek. Hij begon ook in de Tweede Kamer.

In 2011 verkozen lezeressen van Cosmopolitan hem tot de meest sterke, slimme en sexy politicus van Nederland. Zijn reactie in BN DeStem: "Ik kon er wel om lachen. Ik vreesde even dat ik met kroontje en sjerp moest paraderen, maar dat hoefde niet. De badpakronde kon ik gelukkig ook overslaan."

Naarmate hij meer in Den Haag rondliep, werd zijn stijl wat soberder. Geen knallende motieven meer, maar een voorzichtig streepje of blokje.

In 2015 werd hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Toen begon ook de baard te groeien. Standje zes op de baardtrimmer, zo ongeveer. Met wollen jasjes en opvallende lakschoenen werd ook zijn stijl expressiever.

En die baard bleef groeien. Tijdens een Nederland - Frankrijk in 2016 liet hij met een strakke trenchcoat zien dat je ook in het voetbalstadion uitstekend gekleed kunt gaan.

Dijkhoff zoals we hem nu kennen. Waar politici meestal kiezen voor zakelijk blauw (ook Buma), valt Dijkhoff op met elegant grijs. Zijn pakken zijn vaak ook driedelig, met een keurig gilet. Voor de meeste politici een te opgeprikt kledingstuk, maar de Bredanaar geeft het een rock 'n roll flair, zelfs op bezoek bij de koning.

Sinds donderdag is hij dus de best geklede man van Nederland. In navolging van onder andere Pim Fortuyn, Bram Moszkowicz, Jules Deelder, Michiel Huisman en Humberto Tan. Onder luid applaus bleek hij wederom de meest nuchtere in de zaal, zijn eerste reactie: 'Ja, ik vind het wel mooi.'