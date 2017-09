De Steppe in Ulicoten wacht op koper: 'Dit is toch ons levenswerk'

ULICOTEN - ,,Ik kan er mee leven, ik heb er nu wel afstand van gedaan'', zegt Hilda de Theije aan het tafeltje in de receptie van vakantieoord de Steppe. Het verouderde recreatiepark tussen Ulicoten en Baarle-Nassau staat al ruim vijf jaar te koop. Het is de plek waar ze geboren is, ooit een kippenfarm.

De investeerder die het enorme verkoopbord in de voortuin links laat liggen is een dief van zijn eigen portemonnee, zou je zeggen. Wie wil er niet toeven in dit grazige buitengebied met weidse uitzichten en bosranden. Waar de snelweg niet bestaat.

Toch, de verkoop van het niet alledaagse object hapert. Er staan dan ook behoorlijk wat gebouwen die gedateerd zijn. Hilda, zonder dat ze zich al te druk lijkt te maken: ,,De belangstelling is er best. Eigenlijk wel continu. Maar dan komen ze en dan gaan ze weer.'' Hilda en Luc de Theije (beiden 56) gaan terug in de tijd. Naar haar ouders, Wim en Fien Jespers, die hier aan de Baarleseweg 1 lang geleden een kippenfarm begonnen, jaren zestig.

Feestzalen

Volledig scherm Hilda en Luc de Theije op hun vakantieoord de Steppe in Ulicoten dat nu ruim vijf jaar te koop staat. © Palko Peeters ,,Daar ben ik geboren'', wijst Hilda naar het ouderlijk huis iets verderop op het park. Ze vertellen over hoe het van de kippen overging op recreatie, beginjaren tachtig. En hoe het familiebedrijf van lieverlee uitgroeide naar 42 huisjes voor zes tot twaalf personen, drie feestzalen, speeltuintjes en kampeervelden. ,,Het was echt een bloeiend bedrijf'', zegt Luc over de periode 1988 toen het pas getrouwde stel de zaak van 'pa en ma' overnam.



,,We kregen hier toen veel croupiers over de vloer, van de gokhallen uit het grensgebied. Schoolkampen, feesten.'' Tien jaar geleden namen ze een beheerder in de arm en verhuisden zelf naar het nabijgelegen Meerle. Recreatieland was booming. De 'Roompotten en Landel Greenparks' schoten uit de grond. Hilda: ,,Het werd allemaal veel groter en luxer. Het ging snel, het was moeilijk bij te benen.'' De behuizing raakte achterop. En het bericht dat Luc lijdt aan multiple sclerose (ms), in 2012, kwam er overheen.

Stoppen

Luc: ,,Na een lange medische zoektocht kwam dat uit de bus. We trokken de conclusie: dan stoppen we met de recreatie.'' Een korte wandeling, wat grasmaaien: ,,Veel meer zit er niet in, ik ben snel moe.'' Weg toeristen en kampeerders. Weg feestgedruis. Op enkele tijdelijk bewoners na die nog altijd in de tot huisjes verbouwde kippenstallen wonen. En een flinke groep van wel honderd Poolse dames die er een paar weken verblijft, via een uitzendorganisatie.

Of ze nog bewoners op bezoek krijgen van Fort Oranje in Rijsbergen dat ontmanteld wordt, Hilda: ,,Er wordt weleens aangeklopt ja. We zeggen dan dat we geen plek hebben, en we willen het ook niet. We willen hier geen vreemden over de vloer, alleen mensen die we kennen.'' Of Fort Oranje-mensen elders in Baarle neerstrijken, ze weten het niet. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau laat via een woordvoerster weten dat er eerder overleg is geweest met de horeca-ondernemers in haar gemeente en dat er komende maandag weer overleg is: ,,Maar vooralsnog vindt er geen overloop plaats van Fort Oranje naar Baarle-Nassau.''

Nieuwe bungalows

De Steppe, 7,7 hectare, met opstallen, en twee huisnummers. Nieuwe bungalows bouwen mag (71 kavels). Alleen recreatie, zegt de bestemming, en er zijn twee huisnummers waar gewoond mag worden. Hilda ziet er al een ouderendorp verrijzen, wonen met zorg: ,,Ik zou er zo intrekken. Prachtig. Jammer genoeg kan het niet. Maar wat wat zou het mooi zijn als hier iets van de grond komt.'' Wat het haar doet, de verkoop: ,,Het zou fijn zijn als het achter de rug is. Het einde, het laatste stukje is toch wat lastiger. Het is toch ons levenswerk.''