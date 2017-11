De steenmarter knaagt zich West-Brabant binnen

videoBERGEN OP ZOOM/BREDA - Ze waren er opeens. Een paar weken geleden. ,,Twee steenmarters", zegt Elina (34) uit Bergen op Zoom. ,,In het vogelvoederhuisje." En nee: ,,Hoe schattig ze er ook uit zagen, we waren er niet blij mee. We hadden op internet gelezen dat marters grote schade kunnen aanbrengen aan huis en auto."

De steenmarter rukt op in West-Brabant. ,,Dat kun je wel zeggen", weet Michael Sebregts van autobedrijf Sanders in Woensdrecht. ,,Het is nog geen schering en inslag, maar sinds anderhalf jaar druppelen gestaag auto's binnen met doorgeknaagde leidingen, kabels en isolatie."

Tekenend, zegt Erik de Jonge van Brabants Landschap. Het is één van die bewijzen dat de steenmarterpopulatie toeneemt. ,,Ze kruipen nou eenmaal graag in spouwmuren en onder motorkappen. En ja: ze brengen schade toe."

Volledig scherm Elina trof een steenmarter aan in het vogelvoederhuisje in haar tuin © Elina

Biodiversiteit

Toch is De Jonge, net als boswachter Patrick Raats van Staatsbosbeheer, blij met de toename. Goed voor de biodiversiteit. ,,Let wel: een aantal jaar geleden kwam de steenmarter niet voor in West-Brabant." Tot De Jonge acht jaar geleden het allereerste exemplaar in de regio aantrof. ,,Hij lag dood op de brug naar Zeeland." Sindsdien wordt het roofdiertje vaker aangetroffen. Dood en levend.

Raats en De Jonge vertellen dat de steenmarter oprukt vanuit Oost-Nederland en België. De Jonge: ,,Je treft ze in het West-Brabantse vooral aan in de onderrand. Bij Chaam, Zundert, Baarle-Nassau." Raats: ,,Maar ook bij Breda en in het bosrijke gebied van de Brabantse Wal."

Knagen

Fijn nieuws voor natuurliefhebbers, minder voor autobezitters. ,,Praat me er niet van", roept Tom Huyskens van autobranche-bond BOVAG. ,,Ik ben ervaringsdeskundige. Onlangs kreeg ik enorme problemen met de koelvloeistof, ik moest de auto keer op keer langs de weg zetten om af te koelen. Bleek een marter de leiding te hebben doorgeknaagd." Hij kreeg een leenauto mee van de garage. ,,En wat denk je? Een dag later was ook daar de leiding van doorgeknaagd."

Bij de BOVAG zijn zulke schademeldingen geen zeldzaamheid meer. ,,Het is gevaarlijk", zegt Huyskens. Het leidde al eens tot kortsluiting, tot autobranden. ,,Stel je voor dat de remkabel wordt stukgebeten. Daar moet je niet aan denken."

Visolie

Het is de visolie, weet hij. ,,Die wordt gebruikt om het rubber van de kabels soepel te houden." In de oostelijke grensstreek, waar Huyskens zelf woont, worden auto's daarom nog wel eens op gaas geparkeerd. ,,Daar kunnen de marters met hun pootjes niet op lopen." Maar: ,,Effectiever is het om een speciale geluidssensor in te laten bouwen."

De steenmarter. Zijn geknaag leidde al eens tot een immense stroomstoring in Groningen. Het beestje legde zelfs tot twee keer toe al leidinghappend de reusachtige CERN-deeltjesversneller in Genève stil. Hij kan dan wel beschermd zijn, onschadelijk is hij allerminst.

,,En daarom", zegt Elina: ,,Wilde ik eigenlijk van de beestjes af. Voor ze iets kapot maakten. Ik wilde ze laten vangen, heel ver in een bos loslaten." Maar het was niet nodig. ,,Opeens waren ze weg. Althans: we hebben ze al een tijdje niet meer gezien. Maar we horen ze nog wel. Soms. In de nacht."

Volledig scherm Een steenmarter die aan autokabels knaagt.

Volledig scherm Twee steenmarters in de tuin van Elina in Bergen op Zoom © Elina