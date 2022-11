De Sprieten zijn terug bij het Amphia

De Sprieten, zo heet het kunstwerk en samen met het werk De Naalden, dat binnen in de hal van de ‘oudbouw’ staat, vormt het het kunstwerk Relations van Marijke de Goey. Bij de kunstcommissie van het Amphia was er geen twijfel of de twee delen zouden worden herenigd. ,,Het is een markant herkenningspunt voor veel bezoekers. We zijn blij dat het terug is”, zegt secretaris Hans Aerts van de kunstcommissie.

Het enige wat wordt gemist, is dat je onder de twee metalen pinnen door kan lopen, zoals toen ze bij de oude ingang stonden. Geplaatst op de grasstrook tussen twee rijstroken kun je er enkel nog naar kijken.

Quote Kunst leidt patiënten en bezoek af. Daarom hebben we de meeste werken in openbare ruimten zoals wachtruim­ten Hans Aerts, Kunstcommissie Amphia ziekenhuis

Het ziekenhuis herbergt veel kunst, omdat de commissie ieder jaar een vast bedrag krijgt om iets te kopen. Kunst is belangrijk, meldt Aerts: ,,Het leidt patiënten en bezoek af. Daarom hebben we de meeste werken in openbare ruimten zoals wachtruimten. Ook voor personeel is het prettig om kunst te zien op de werkplek.”

De commissie heeft zelfs een kunstroute samengesteld langs alle kunstwerken. Die zal, nadat alles terug is, worden aangepast. Het oude deel van het ziekenhuis wordt nog verbouwd. De nieuwbouw leent zich niet zo voor nieuwe kunst. ,,Dat komt door het keramiek en de kleuren van de stenen. Die lopen door aan de binnenkant en bovendien is er gekozen voor een belevingsconcept.” Door de kleuren en het behang is het moeilijk om daar passende kunst bij te hangen. Bij de nieuwe ingang komt mogelijk een kunstwerk aan het plafond te hangen.

Het terugplaatsen verliep zaterdag volgens planning. De gemeente Breda zorgt voor de aansluiting van de verlichting.

Volledig scherm Het opnieuw plaatsen van De Sprieten. © Pix4Profs / Joris Knapen