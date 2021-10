De spreeuwenvlucht: een fascinerend kunstwerk in de lucht

Drimmelen moet met spoed huizen bouwen: ‘Mensen krijgen buikpijn van Funda’

10 oktober WAGENBERG - Op een veld in Wagenberg staan twintig picknicktafels. ,,Hier hadden eigenlijk twintig keukentafels moeten staan”, zegt VVD-voorman Tim Simons. Zaterdag presenteerde zijn partij een plan voor meer huizen in de gemeente Drimmelen. ,,We moeten tempo maken.”