De Spinola-boot in Breda wordt locatie voor feesten, partijen en evenementen

BREDA - De Spinola in Breda krijgt weer helemaal zijn oude naam terug. De boot, die al sinds 1971 in het Spanjaardsgat ligt, is overgenomen door drie Bredase ondernemers die er feesten, partijen en evenementen gaan organiseren.

De boot zelf heet al 52 jaar Spinola en dat was ook de naam van de bruine kroeg die er tot 2018 in zat. Daarna werd de boot overgenomen door twee ondernemers uit Oost-Brabant. Zij knapten de klipper, die stamt uit 1916, helemaal op en startten er in 2019 met een nieuw horecaconcept onder de naam Bobby's Boat.

Het concept bleek echter niet helemaal uit de verf te komen op de boot. Daarom hebben de eigenaren besloten er afscheid van te nemen. Wel willen ze de elders in Breda terug komen met een vergelijkbaar initiatief, maar het is nog niet bekend waar.

Veel geschiedenis

Drie Bredase ondernemers, Dirk van de Voort, Job van Summeren en Maarten Brink, nemen de Spinola vanaf 1 april over en gaan voor de horeca ook weer de oorspronkelijke naam voeren. ,,Het voelt voor ons heel logisch om de naam Spinola te gebruiken. Die naam heeft zo veel geschiedenis en iedereen in de stad weet je wat je ermee bedoelt,” zegt Van de Voort, die in Breda al de horecazaken Old Dutch en De Markt bezit en mede-eigenaar is van Holy Moly.

Jazzfestival

Waar Bobby's Boat meerdere dagen per week open was als bar, wordt Spinola een evenementen-locatie voor feesten, bruiloften, private dining en (zakelijke) partijen. ,,En met grotere evenementen in de stad zijn we ook open, denk aan het jazzfestival, carnaval of de Havenfeesten", zegt Van de Voort.

Per 10 april wordt de boot heropend. De nieuwe eigenaren willen ondertussen de grote bar binnen in de boot vervangen door een kleinere versie zodat daar meer ruimte ontstaat. Er kunnen dan binnen 100 á 120 mensen terecht. Daarnaast is er nog een zonnedek en een groot terras op de kade.