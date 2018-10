De sjeu is er wel af in de Bredase gemeenteraad

Want wat is die gemeenteraad allejezus saai geworden. Kijk zo'n Jamal El Kaddouri van de Volkspartij Breda was natuurlijk een beetje een dwaallicht, maar hij zorgde wel voor een 'ander geluid'. Van Yvonne de Heer (Trots) hoefde je ook geen diepgaande beschouwingen te verwachten, maar die was tenminste lekker recht voor zijn raap. Peter Elbertse (Volmondig Ja) toonde zich altijd een betrokken en geslepen politicus. En Cees - 'BOB is top' - van der Horst was de ongekroonde koning van de one-liners.

Dat de gemeenteraad terug is gegaan van elf naar acht partijen is natuurlijk efficiënt en het niveau van het debat is er waarschijnlijk ook wat beter op geworden. Maar de sjeu is wel af, zo zonder Cees, Jamal, Peter en Yvonne.

En dan is Thierry Aartsen onlangs ook nog eens vertrokken naar de Tweede Kamer. Die kon tenminste af en toe lekker lomp uit de hoek komen. Zijn opvolger als VVD-fractievoorzitter, Arnoud van Vliet, is van het onkreukbare soort. Die twittert niet eens.

Gelukkig hebben we de SP nog. Ik was zelf niet bij de raadsvergadering deze week maar ik las in het verslag van collega Nico Schapendonk dat SP'er Dirk Uijl weer eens ouderwets op de barricaden was geklommen. 'Rauw kapitalisme' en een 'uitwas van de marktwerking', noemde Uijl het besluit van Arriva om op zondagen buslijn 11 naar Bavel te schrappen.

Bavel is volgens Uijl met één pennenstreek 'vijftig jaar terug in de tijd gezet'. Heerlijk die rode retoriek. Alsof Che Guevara - die overigens al éénenvijftig jaar dood is - uit zijn graf is opgestaan.

Vervolgens bleek dat slechts drie mensen gemiddeld op zondag per bus van Breda naar Bavel gaan... Daarmee was Uijl eigenlijk wel uitgepraat. Op zo'n moment mis je de creatieve inbreng van BOB-leider Cees van der Horst. Want Cees, eigenaar van een evenementenbureau, heeft vast nog ergens een kameel staan die tussen Breda en Bavel ingezet kan worden.