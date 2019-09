De singel moet autovrij worden, goed voor de huizenprijs

Wat zegt U? Dat als ik tegen het centrum aan wil wonen, daar niet moeilijk over moet doen? Dat ik toen ik mijn huis kocht, had kunnen weten dat de singels de belangrijkste verkeersaders van de binnenstad zijn?

Schei, toch uit. Als je opkomt voor je woongenot, krijg je altijd te horen dat je daar maar niet had moeten gaan wonen. Anderen kunnen zich toch ook aan mij aanpassen. En zelf hoef ik niet per se over deze singel te rijden. Onze twee auto’s kunnen we goed kwijt via een route door de woonwijk achter ons.

Waarom moeten mensen trouwens uitgerekend over mijn singel rijden? Ze kunnen ook via de noordelijke singels op hun bestemming komen. Want laten we wel wezen, de Tramsingel en Academiesingel zijn nou niet bepaald de beste stukjes Breda. Daar kan best wat meer verkeer overheen.

Laten we het autoluwe deel dus beperken tot de de zuidzijde van het centrum: Boeimeersingel en - vooruit - ook de Wilhelminasingel, want daar staan dure huizen, waar vast hoogopgeleide mensen met vriendjes en juridische kennis wonen die mijn petitie kracht bij kunnen zetten.

Het is overigens niet zo dat ik nou veel geluidsoverlast ervaar of kuchend door mijn huis loop. Ik denk dat een autovrije singel mijn woongenot vergroot en dat het vooral heel goed is voor de waarde van mijn woning. Misschien kan ik mijn huis dan uiteindelijk wel met nog meer winst verkopen en echt op stand gaan wonen.

Zo reed ik donderdagavond over de Zuidelijke Rondweg, die op dat moment weer eens besproken werd door de gemeenteraad, terwijl onlangs toch al miljoenen is geïnvesteerd in onder andere nieuwe asfalt daar. Ik moest het raampje helemaal openzetten om mijn eigen auto te kunnen horen. Wat een rust... Dáár zou ik nou wel een huis willen hebben.