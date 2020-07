De scoutingzomer gaat door in West-Brabant

BOSSCHENHOOFD - De scoutingkampen gaan door. Op geïmproviseerde kampeervelden, in een weiland of zelfs op een vliegveld. Of gewoon vanuit het eigen scoutinggebouw, zonder overnachtingen.

Twee jaar geleden startte Scouting Baden Powell uit Roosendaal met de voorbereidingen voor een groot gezamenlijk jubileumkamp. ‘We bestaan dit jaar 75 jaar’, vertelt bestuurslid Paul Botermans. ‘En toen kwam corona.’

Twee maanden geleden kwam Scouting Nederland met een protocol, onderschreven door het RIVM, waarmee de kampen tóch door mochten gaan. ‘Daarin staat bijvoorbeeld dat je met je kampgroep een bubbel vormt, waarmee je drukke plekken vermijdt’, vertelt Wendy van Rossum van Scouting Nederland.

Scouting Thomas-More uit Prinsenbeek gaat dan ook op kamp, vertelt bestuurslid Harold van Ham. ‘Al hebben we aardig getoverd om dat nog voor elkaar te krijgen.’

Dichte kampeerterreinen

Drie van de twintig officiële kampeerterreinen van Scouting Nederland blijven deze zomer dicht, waaronder Buitenlust bij Bergen op Zoom. Andere plekken, ook in België, zijn niet altijd volledig beschikbaar. Baden Powell, de scouts van St. Jan en Luchtscouts Seppe uit Roosendaal zaten daardoor zonder kampterrein.

‘Ook ons eigen gebouw was al verhuurd’, zegt Botermans. Wel ontstonden er meteen nieuwe ideeën, zoals een dag meevaren op het wachtschip van een waterscouting.

Naar het buitenland, verder dan 150 kilometer, zit er volgens het protocol sowieso niet in. ‘Onze explorers hadden allerlei klusjes gedaan om de reis naar Wiltz, in Luxemburg, te betalen’, vertelt Kiri Vroon van Scouting A.P.V. in Gorinchem. Nog voor het protocol besloten ze niet te gaan. Andere verenigingen besloten dat alsnog. ‘Twaalfplussers zouden anderhalve meter uit elkaar moeten slapen. Zeventig kinderen dus, terwijl we vijftien tenten hebben’, zegt Marie-Cecile Franken van Scouting Paulus in Etten-Leur.

Volledig scherm Scoutingkamp van de luchtscouts Seppe Roosendaal, zomerkamp, op Breda International Airport. Er wordt een tikspelletje gespeeld waarbij de kinderen even niet getikt kunnen worden als ze snel een titel van een tv-programma roepen. Op de achtergrond de hangars en de verkeerstoren van het vliegveld. © Pix4Profs / Johan Wouters

Nieuw protocol

Na de landelijke versoepelingen kwam er op 25 juni een nieuwe versie van het protocol.

‘We hadden alles al geannuleerd’, vertelt Franken. Paulus organiseert nu dagactiviteiten tijdens de kampweek. ‘En later nog een aantal activiteiten voor alle kinderen uit Etten-Leur.’

Het kamp van hun oudste groep gaat wel door. ‘Zij zijn maar met z’n achten. En we hebben dus vijftien tenten over.’

Baden Powell gaat helemaal voor dagactiviteiten. ‘Varen dus. En die reservering op ons eigen gebouw is afgezegd, dus daar kunnen we toch terecht’, zegt Botermans.

In ieder geval íets

Scouting Halsteren kreeg ook afmeldingen voor hun eigen gebouw. ‘En een paar lastminute-reserveringen, dus we hebben toch wat inkomsten’, zegt voorzitter Krelis Blom. Zelf houden ze het bij dagactiviteiten en sommige groepen houden dit jaar geen zomerstop.

‘Wat wel tof is: bijna alle groepen doen in elk geval íets’, zegt Van Rossum van Scouting Nederland. ‘En we hebben geen signalen dat er groepen in de problemen zijn gekomen, omdat ze wel op kamp wilden, maar geen locatie meer vonden.’

De explorers van A.P.V. overnachten op Scoutinglandgoed Zeewolde. ‘Daar zou de Nationale Jamboree zijn, die is afgelast’, zegt Vroon.

Ook de explorers van St. Jan in Roosendaal gaan naar Zeewolde, in plaats van Duitsland en België. ‘En onze scouts kamperen nu op een veld bij Schijf, wat normaal gewoon een weiland is’, vertelt voorzitter Niek Hagenaars.

Kamperen naast de taxibaan

Luchtscouts Seppe Roosendaal benaderde Breda International Airport. ‘We hebben onze naam ooit ontleend aan Vliegveld Seppe. De directeur reageerde ontzettend positief’, vertelt explorerleider Tim Schuurbiers. Met een vergunning van de gemeente en een toiletwagen aangesloten op het water van de buurman, kamperen de luchtscouts deze week naast de taxibaan.

‘Zo’n kamp, zeker dit jaar, is een kans om even weg te zijn van je gezin en iets voor jezelf te hebben, met leeftijdsgenootjes’, zegt Van Rossum. ‘Dat is goed voor je zelfstandigheid en je ontwikkeling.’

De aanmeldingen blijven in elk geval niet echt achter bij andere jaren. ‘De meesten hadden zich zelfs al ingeschreven voor we de locatie bekend hadden gemaakt’, zegt Schuurbiers.