De schaduwcadet: een dag op bivak met KMA in Rijen

Ik klauter, ik sleep, ik zwoeg. Ik controleer tassen, richt tenten in, klap bedden op. De lacherigheid die er die ochtend was, is verdwenen. Focus. Doel bereiken. Doorlopen. Ik wil wel de laatste zijn die ervoor zorgt dat we de tijdlimiet niet halen. Ook al draag ik geen groen pak, ik twijfel er geen seconde aan dat deze situatie echt is. Dat ik vandaag in het leger zit. De priemende blikken van de sergeant-majoors en kapiteins voel ik in mijn rug. Zoals kapitein Ruben me vooraf vertelde: ,,We kijken hoe iedereen zich ontwikkelt. Wie is een leider, wie is een volger?”