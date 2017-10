De Satéhut in Breda failliet, inboedel wordt geveild

Bouw IKC Rijsbergen zorgt voor onrust bij omwonenden

9:00 RIJSBERGEN - Omwonenden van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Rijsbergen overwegen een kort geding aan te spannen tegen de gemeente rondom de bouw van het centrum. De gemeente zoekt nu uit of hun klacht over het klimaatbeheersingssysteem van het nieuwe gebouw gegrond is.