De Rooi Pannen vraagt geld voor stagiairs, tegen landelijke afspraken in

De Rooi Pannen, deze week nog in het nieuws vanwege het afschaffen van studiekosten voor leerlingen , erkent dat de vergoeding gevraagd wordt. De MBO Raad laat weten dat al in 2007 is afgesproken dat scholen 'solidair zijn' met elkaar en géén geld vragen. ,,Scholen vinden het niet legitiem om geld te vragen voor een wettelijke taak waarvoor scholen vanuit de overheid bekostigd worden. Het bedrijfsleven mag uiteraard wel vrijwillig investeren in de school maar dit moet niet worden gekoppeld aan de stage."

In het derde of vierde jaar gaan leerlingen 20 weken op stage. Ze worden geacht dan ook 'echt iets te kunnen'. Een bedrag van maximaal 300 euro voor zo'n gevorderde stagiair is dan billijk, vindt de school. In andere gevallen wordt minder of niets gevraagd. Van een verplichting is geen sprake, zegt Pheninckx. Ook bedrijven die niet willen betalen, kunnen nog stagiairs van de Rooi Pannen krijgen.