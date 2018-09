De Rooi Pannen in Seeligkazerne: les in de ruimte waar vroeger militairen sliepen

Tot die tijd moet de school wat improviseren. De studenten kunnen op een dag zowel op de kazerne als in het belastingpand les hebben. ,,Het is pendelen'', zegt Van Ringelestijn. ,,Daarom hebben we de pauzetijden verlengd. Die duren nu een vol lesuur, om de studenten de tijd te geven de oversteek te maken. Nu is het prima te doen, maar als het straks regent of vriest, is het afwachten hoe alles verloopt.''



De lessen worden nu enkel in de eerdere slaapvertrekken gegeven. De andere panden op de toekomstige campus worden momenteel gerenoveerd. Een logistieke operatie dus om het bouwende volk van het studerende te scheiden. ,,Maar het gaat vooralsnog veel soepeler dan ik had verwacht.''