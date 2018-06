De rode boom bij het gerechtsgebouw

Tussen de boom en mij was het geen liefde op het eerste gezicht. Ik geef het grif toe. Maar zoals het kan gaan in het leven, is mijn gevoel volledig omgekeerd. Elke dag passeer ik het gerechtsgebouw en elke dag hou ik een beetje meer van het kunstwerk dat ervoor staat. De rode boom, La Source, zoals het formeel heet.