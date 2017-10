De reuzenpompoenen van Boerderij Wolfslaar in Breda

Dreigmail Stedelijk Gymnasium Breda: dwaalspoor naar leraar

18 oktober BREDA - In het onderzoek naar de 'serieuze dreigmail' over de reünie van het Stedelijk Gymnasium in Breda is al in een vroeg stadium een leraar van de school in beeld gekomen. Al snel bleek dat er sprake was van een dwaalspoor en dat de man niks met de zaak te maken heeft.