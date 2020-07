De Pure Slager is de eerste allergene slager, maar een dier slachten kan hij niet

In de slagerij achter zijn woning in Alphen snijdt Pieter IJpelaar een homp varkensvlees behendig in braadlappen. Het is voor de foto in de krant. Zonder haarnetje en witte jas mogen we niet binnen. ,,In principe mag hier niemand komen. Anders kan ik niet garanderen dat mijn vlees geen allergenen of sporen daarvan bevat. Om die reden wil ik ook geen winkel, maar bezorg ik waren thuis.”