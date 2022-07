De Positieflijst is goed nieuws voor zoogdieren, maar waarom niet doorpakken naar andere organismen?

De BoswachterDat het slecht gaat met de biodiversiteit in ons land, weet zo langzamerhand iedereen, of je moet onder een steen wonen. Dat die biodiversiteit wordt aangetast door een heleboel oorzaken, is ook wel duidelijk. Een van die oorzaken is dat door heel veel lieden allerlei organismen ons land worden binnengesmokkeld en die daarna naar buiten worden gekieperd of zelf ontsnappen.

Planten, vogels, zoogdieren, je kunt het zo gek niet noemen of het zit, ligt, kruipt bij diverse huishoudens rond. Daarnaast wordt via de handel in dat soort organismen ook nog eens veel naar ons land toe gesleept, maar er is positief nieuws. Per 1 januari 2024 wordt de Positieflijst van kracht.

Quote Waarom wordt er niet doorgepakt naar de andere organismen, is dan mijn vraag Frans Kapteijns

Goh, laat ik daar nog nooit van gehoord hebben, jullie wel? Toch bestaat die lijst al enkele jaren, want een eerste lijst is vastgesteld begin 2015. Helaas haalde een rechter in 2017 een streep door de vastgestelde lijst, omdat deze onvolledig onderbouwd was.

Echte Positieflijst

In principe heet de lijst officieel de huis- en hobbydierenlijst en is in eerste instantie alleen opgesteld voor zoogdieren. Helaas geldt dat ook weer voor de lijst van 2024. Waarom wordt er niet doorgepakt naar de andere organismen, is dan mijn vraag. Net of de Japanse duizendknopen, de reuzenberenklauwen, de Amerikaanse waternavels en tig andere soorten geen overlast veroorzaken. Je hebt dan pas een echte Positieflijst.

Toch ben ik persoonlijk al heel blij dat vanaf 1 januari 2024 er nog maar dertig soorten zoogdieren als huisdier gehouden mogen worden. Naast de zoogdiervereniging is ook de Sophia-Vereeniging daar zeer positief over. De meeste mensen kennen deze laatste organisatie wellicht niet en toch zijn zij al sinds 1867 actief op het gebied van het voorkomen van dierenleed.

Je moet ze maar eens gaan googlen. En als je dan toch op internet bent, kijk dan even om welke dieren het gaat op de Positieflijst, hoef je die al niet meer te gaan kopen.

Nu hoop ik wel, dat als die positieflijst eenmaal van kracht is, dat de mensen die de verboden dieren nog hebben, ze niet allemaal de natuur in kieperen. Dat is namelijk niet positief!