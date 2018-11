'De politie wist van drugsoverlast in flat Breda, maar agenten kwamen pas toen het te laat was'

'Zeker twintig' meldingen deden bewoners van de Sandenburgstraat in Breda. Drugsoverlast, een groep ongure types die telkens bij hetzelfde adres aanklopte. ,,De politie kwam maar niet, en toen ging het gruwelijk mis." Kaan Safranti werd vermoord.

,,Als steeds grote groepen aankloppen bij dezelfde woning, dan moeten omwonenden dat zeker melden", reageerde burgemeester Paul Depla van Breda eerder deze week op de schietpartij in de Amerstraat van zaterdag. Eenzelfde oproep deed de taskforce tegen de drugscriminaliteit gisteren in deze krant: Brabanders moeten vaker klikken als ze een verdachte situatie inde buurt zien.

Kalf verdronken

Een bewoner van een flat aan de Sandenburgstraat las de verhalen en voelde de boosheid en frustratie weer opkomen. ,,Ze wisten het, ze wisten allemaal wat er hier gebeurde. Politie, woningcorporatie en de gemeente. We hebben wel twintig meldingen gedaan, bij elke instantie. Maar ze kwamen pas toen het kalf verdronken was.”

Quote We zagen mensen de deur in en uit lopen, mensen die hier niets te zoeken hadden. Ik weet wel in welke kringen Safranti verkeerde. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Buurtbewoner

Terug naar eerder dit jaar. Ashley R. stapt het appartement binnen van Kaan Safranti om een overdracht van een grote partij drugs af te handelen. De betaling is nog niet rond als ze de deur uit wil stappen. Dat leidt tot argwaan bij Safranti, die haar vertrek probeert te verhinderen. Dan komt hij oog in oog te staan met haar vriend, Sofian L. Het komt tot een confrontatie, waarbij Sofian Safranti met een kalasjnikov neerschiet.

Grote groepen

Bij de buren stond het appartement al langer bekend als drugsadres. ,,We zagen mensen de deur in en uit lopen, mensen die hier niets te zoeken hadden", schetst een buurtbewoner. Met zijn naam durft hij niet in de krant, bang als hij nog altijd is voor wat hij de 'Turkse maffia' noemt. ,,Ik weet wel in welke kringen Safranti verkeerde. Daar wil ik niets mee te maken hebben."

Over de telkens terugkerende bezoekers: ,,Grote groepen waren dat. Ze handelden op de parkeerplaatsen. De huurder was er nooit, maar die wist heel goed wat er gaande was. Door de woningbouwvereniging werd het weggewuifd.”

Heterdaadje

Meldingen bij de politie leverden volgens hem niets op. ,,Ze moesten een 'heterdaadje' hebben. Maar als we dan belden, kwamen ze niet." Hij hekelt de uitspraken van zijn burgemeester, dat signalen van overlast uit de wijk opgepakt worden. ,,Depla kaatst de bal terug naar de buurtbewoners. Hij roept iets wat hij niet waar kan maken.”

Quote Bij zwaardere feiten, zoals drugshan­del, moeten we wel genoeg 'plusjes' hebben voordat we zomaar ingrijpen. Zo kijken we onder meer of de woning bij ons bekend is en of er andere meldingen zijn die niet direct aan één melder gelieerd zijn Willem-Jan Uytdehage

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage ontkracht het beeld dat niets gedaan zou worden met een melding. ,,Bij zwaardere feiten, zoals drugshandel, moeten we wel genoeg 'plusjes' hebben voordat we zomaar ingrijpen. Zo kijken we onder meer of de woning bij ons bekend is en of er andere meldingen zijn die niet direct aan één melder gelieerd zijn. We kunnen niet op basis van één tip iemand aanhouden."

Hij kan niet zeggen hoe het is gegaan in de zaak Safranti. ,,Maar het kan zijn dat we op basis van meldingen wel degelijk met een onderzoek bezig zijn. We koppelen niet alles terug aan de melder, dat kan dan wrang voelen. Maar hoe zinloos het soms ook lijkt, we dringen er echt op aan om elke verdachte situatie te melden. Alleen zo kunnen we een dossier opbouwen.”

Roepen en bellen

Volgens de bewoner is de relatieve rust wedergekeerd in de flat, waar de gemiddelde leeftijd 'boven de 65' ligt. ,,Na de moord is nog één keer een klant aan de deur geweest. Toen hij zag dat de woning was gesloten, bleef hij roepen en bellen. Hij viel kinderen lastig. Toen de politie weer niet wilde komen, heb ik 112 gebeld en gedreigd hem iets aan te doen. Uiteindelijk is hij toen weggegaan. Nu is er een nieuwe huurder in het appartement. Het is rustig. Maar elk gevoel van veiligheid is me ontnomen."