De planten van deze kweker reizen zo vanuit Zundert door heel Europa

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Boomkwekerij Jos Willemsen en zoon in Zundert, waar jaarrond gewerkt wordt om parken en perken in heel Europa te voorzien van een mooie haag.

,,Nee, we kweken hier geen bomen”, zegt Jos Willemsen (54) van Boomkwekerij Willemsen en zoon uit Zundert. ,,Ik weet dat dit raar klinkt, maar het bedrijf wordt nu eenmaal zo ingedeeld. Het begrip boomkwekerij is erg ruim.”

Wat Willemsen dan wél aan de man brengt, zien we in een hoek van zijn loods. Hier liggen, rijen en rijen dik, verschillende soorten bloemheesters, sierheesters en andere haagplanten klaar om op transport te gaan naar Rusland. Ongeveer vijftig verschillende soorten planten heeft Willemsen staan. Allemaal van stek vermeerderd.

Stekken

De eerste ronde stekken gebeurt eind mei. Wanneer deze plantjes geworteld zijn, verhuizen ze in de zomer naar de volle grond waar ze ongeveer een jaar doorgroeien tot ze op transport gaan. De tweede ronde stekken, waarbij onder andere de laurier aan de beurt is, gaat in het voorjaar de grond in.

Daarnaast wordt een deel van de planten opgekweekt om in p9-potjes (kleine, zwarte plastic potjes) doorverkocht te worden. ,,Onze klanten zijn hoofdzakelijk collega-kwekers en hoveniers. De p9-potjes gaan veelal naar Engeland. Daarnaast doen we zaken in Scandinavië, Duitsland, België. Eigenlijk door heel Europa.”

Brexit Voor ondernemers die gewend waren zaken te doen met het Verenigd Koninkrijk, bestond grote onduidelijkheid over de gevolgen van de Brexit op hun bedrijfsvoering. In de praktijk is er niet één duidelijke lijn te trekken. Zo is er in september een Britse ban gekomen op pootgoed uit de EU. Een belangrijk deel daarvan was afkomstig uit Nederland. Voor de planten die Willemsen exporteert geldt geen ban en hij kan zijn handel met Engeland dus gewoon doorzetten. Maar onopgemerkt is de Brexit allerminst gebleven. ,,De papieren rompslomp is enorm toegenomen”, zegt Willemsen. ,,Per bestelling ben ik zeker een uur extra kwijt aan papierwerk. Maar aan de andere kant: we willende klandizie niet kwijt, het is toch een leuk percentage van onze omzet dat we daar vandaan halen.”

Jos Willemsen groeide niet op in een traditioneel boerenbedrijf. Zijn vader werkte vroeger in loondienst in de metaalindustrie, en had er in de zomer een aardbeienbedrijfje bij, iets wat niet ongebruikelijk was in de regio. ,,Later verruilde pa het werk in de metaal voor werk bij een boomkwekerij in het winterseizoen. Zodoende ben ik in aanraking gekomen met de boomkwekerij.”

,,Toen mijn vrouw en ik trouwden, konden we mijn ouderlijk huis kopen met daarbij 3300 vierkante meter grond kopen. Ik werkte op dat moment bij een boomkweker en ben van lieverlee stekjes gaan zetten. Zo is het bedrijf begonnen.” In de aardbeienteelt heeft Jos nooit verder gewild. Dat sprak hem minder aan.

Familiebedrijf

‘Willemsen en zoon’, prijkt er inmiddels op het bedrijfslogo. Zoon Dennis (23) is een paar jaar geleden in het bedrijf gekomen. Dat ‘gaat steeds beter’, geeft Jos aan. Dat Dennis de kwekerij in wilde, dat was al vroeg duidelijk. En toch ging Dennis eerst een aantal jaar bij een collega-kweker aan de slag.

Toch blijkt het in de praktijk beter als Dennis eerst elders zijn licht opsteekt. ,,We zijn qua karakter een beetje hetzelfde. Ik weet alles altijd het beste, en ook hij denkt alles beter te weten”, zegt Jos met de nodige zelfkennis. ,,Ook voor de medewerkers is het soms nog even wennen. Er zijn erbij en die hebben hem nog meegemaakt toen hij in de luiers liep.”

Gemotiveerd personeel

Over personeel gesproken: het valt binnen de sector niet mee om goed en gemotiveerd personeel te vinden. Voor Willemsen reden om extra zuinig te zijn op de vaste krachten die hem al die jaren trouw zijn gebleven. Het personeelsvraagstuk, of liever gezegd de constante zoektocht naar de juiste mensen, is medebepalend geweest voor de keuze om de productie van stekjes in eigen beheer te nemen. ,,Voorheen haalden we zeventig procent elders vandaan. Door het zelf te produceren kan ik jaarrond vier mensen in dienst houden.”

Volledig scherm Jos Willemsen bij de planten die klaar zijn voor transport. ,,Voorheen haalden we zeventig procent elders vandaan. Door het zelf te produceren kan ik jaarrond vier mensen in dienst houden.” © Pix4Profs / Jules van Iperen

Kostprijs

Een onverwacht maar aangenaam bijkomend voordeel was dat toen de markt een jaar of zeven geleden een dip liet zien, Willlemsen minder hard geraakt werd. ,,Toen waren we blij dat we de kostprijs konden drukken en zo toch het hoofd boven water hebben kunnen houden.”

Vanuit die dip, heeft de Zundertse ondernemer het tij de laatste jaren ook weer zien keren. ,,Heel lang hebben we op ela à twaalf hectare gezeten”, zegt hij. ,,Toen ik merkte dat Dennis interesse kreeg, hebben we doorgepakt en hebben gronden bijgekocht, een nieuwe loods gerealiseerd en tractoren aangeschaft.”

Betrokken

Willemsen is diep geworteld in de lokale gemeenschap. Dat spreekt uit zijn betrokkenheid bij De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, zijn lidmaatschap van de ZLTO, jaren lange bestuursfunctie bij de coöperatie CLTV en zijn voorzittersrol bij kruisboogvereniging Nooit Gedacht. Maar ook uit zijn raadslidmaatschap binnen de Zundertste gemeente.

,,Natuurlijk gaat mijn taak als gemeenteraadslid verder dan de belangen van de agrarisch ondernemers”, zegt Willemsen. ,,Maar de mensen die op mij gestemd hebben, deden dat ook omdat ze weten dat ik weet wat er speelt.” Als voorbeeld noemt hij een kwestie die zich voordeed rond de aanleg van ecologische bermen.

Het idee om loze stukken gemeentegrond zo optimaal mogelijk in te zetten voor biodiversiteit, met insectenvriendelijke bloemen en kruiden, spreekt iedereen aan. Maar als de zaden die van deze planten afkomen op naastgelegen velden voor extra onkruiddruk, waardoor de akkerbouwer zich genoodzaakt ziet om extra te spuiten, dan schiet dit het doel voorbij. ,,Dat betekent dat de gemeente, belangenverenigingen en ondernemers in gesprek moeten treden om tot maatwerk te komen.”