De Pindakaaswinkel opent vestiging in Breda

BREDA - Liefhebbers van pindakaas kunnen het broodbeleg nu ook kopen in de Pindakaaswinkel in Breda. De winkel heeft onlangs een vestiging geopend in de Halstraat. Behalve de naturel variant, zijn in de winkel ook smaken te vinden als Stroopwafel Kaneel, Kokos Zeezout en Chilipeper Citroengras. Dat meldt de Bredase site IndeBuurt.nl .