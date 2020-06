De Pimpelmeesch verhuist naar Markhoeve: dromen van lokaal geteelde gerst en hop

BREDA - Een spannende tijd voor de Pimpelmeesch in Chaam. De dorpsbrouwerij heeft niet alleen, zoals alle horeca, te maken met de grillen van de coronacrisis, dit najaar verhuist de brouwer naar proefboerderij de Markhoeve in Strijbeek die nu nog in aanbouw is.

Brouwer Ad Kusters (58) en zijn vrouw Dyann van Alderen (57) wagen de sprong en zoeken de ruimte op. De brouwerij zit sinds jaar en dag op een fraaie locatie aan de Ginderdoorstraat, in een apart bedrijfsgedeelte naast de terrasboerderij Bij Toontje Schoen. Een gezellige uitspanning voor passanten en recreanten die op verkenning gaan in het Chaamse buitengebied.

Brouwerij de Pimpelmeesch zit nu nog in de terrasboerderij Bij Toontje Schoen aan de Ginderdoorstraat in Chaam.

Maar de ketels nemen daar behoorlijk wat plek in. Terwijl het magazijn van de brouwerij jaren geleden al een paar kilometer verderop is ondergebracht, wat volgens Ad behoorlijk wat sjouwwerk oplevert.

Eigenlijk is de brouwerij uit haar jasje gegroeid. Wat ooit begon als hobby groeide al snel uit tot het bedrijfje van vandaag de dag. Inmiddels is het ‘standaard assortiment’ al goed voor de productie van negen soorten bier en drie seizoensbieren.

Naar de toekomst kijken

Dyann: ,,De behuizing hier is echt te klein geworden, en we moeten naar de toekomst kijken. We zijn gaan nadenken over een verhuizing toen bleek dat we hier op de Ginderdoor geen mogelijkheden hadden voor opslag. Toen de Vereniging Markdal ons benaderde zijn we in gesprek gegaan.”

Over de verhuizing: ,,Het is ambitieus, zeker in deze bizarre tijd waarin we leven. Zoals bij veel ondernemingen is ook bij ons de omzet in de afgelopen maanden flink gedaald. We moeten de rekensommen voor de verhuizing regelmatig bijstellen.”

Rondleidingen

Ad over de Markhoeve: ,,Het is een ideale locatie. We verzorgen al jaren rondleidingen en proeverijen, dat willen we graag iets opschalen met grotere groepen. Die mogelijkheid hebben we daar.”

Impressie van de Markhoeve in Strijbeek, initiatief van de Vereniging Markdal.

De Markhoeve is een initiatief van de Vereniging Markdal en verrijst aan de Strijbeekseweg, op de plek van een voormalig geitenbedrijf, met vijf hectare grond. De proefboerderij wordt opgetrokken van houtskelet, ‘groen’ dak en zonnepanelen.

Brouwen van geteelde gerst en hop

Duurzaamheid voor alles, waar de brouwerij graag een steentje aan bijdraagt. Zo wordt de CO2 die vrijkomt bij het vergistingsproces van het bier naar de beplanting op het dak van de hoeve geleid en daar op natuurlijke wijze gezuiverd. Ad: ,,Wellicht kan op termijn bier worden gebrouwen van lokaal geteelde gerst en hop, afkomstig van de proefvelden.”

Markhoeve kenniscentrum voor proeven met gewassen Sjef Langeveld, voorzitter ad interim van de Vereniging Markdal: ,,De Markhoeve wordt een kenniscentrum voor proeven met gewassen, maar het is ook echt proeven van streekproducten. De brouwerij past daar heel goed in.” De hoeve krijgt ook een praktijkcentrum voor agrarische opleidingen, een proeflab voor teelt van biobased gewassen en een informatiecentrum over het Markdal. Langeveld ziet in de bouw van de innovatieve boerderij, die de provincie na de opening eind 2020 zal overdragen aan de vereniging, een mooi begin van alle aanpassingen die het Markdal te wachten staat. Volgend jaar begint het graafwerk voor acht kilometer aan nieuwe meanders en het creëren van nieuwe, natte natuur. Het werk begint vanaf de Belgische grens tot aan de stuw bij Galder, om dan richting Breda te gaan. Er worden ook meer fiets- en wandelroutes aangelegd en agrariërs gaan verkopen aan de boerderij. Er wordt al sinds 2013 met alle partijen, met name ook met het waterschap en de agrariërs en particulieren in het gebied, gewerkt aan het inrichtingsplan voor het Markdal, waar onlangs door de gemeenten Breda en Alphen-Chaam groen licht voor gegeven is.

De Markhoeve in Strijbeek in aanbouw, er komt een proefboerderij in, een initiatief van Vereniging Markdal.