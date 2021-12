De Parel geeft lichtpuntjes aan de Voedselbank: ‘Leuk om mensen blij te maken’

Kleine moeite, groot resultaat

De kinderen delen zelf de lichtjes uit. Ze zitten steeds met tweeën in het speciale kraampje dat De Parel in de ruimte heeft laten zetten. ,,Iedereen is heel aardig’’, zegt Daylana (10 jaar, groep 7) enthousiast. ,,Ik vind het heel leuk om te doen. Het is leuk om mensen blij te maken met deze lichtjes.’’ Volgens De Wever laten de deelnemers ook echt blijken dat ze de geste van de kinderen op prijs stellen.

,,Dit is de eerste keer dat we iets doen voor de Voedselbank’’, zegt ze. ,,Andere jaren deden we iets voor de Nierstichting, of bakten we pannenkoeken voor de bewoners van een verzorgingshuis. Wat we de kinderen van deze school echt mee willen geven, is: kleine moeite, groot resultaat. Ze zien nu dat ze met iets eenvoudigs als een lichtje mensen echt even blij kunnen maken.’’