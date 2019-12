De opvallendste verzoening van het jaar: Bredase (80) vergeeft man die over haar heen reed en vluchtte

Paintball­cen­trum bijt in stof met claim tegen De Faam

6:30 BREDA - Niet De Faam, maar Tref Paintball was verantwoordelijk voor de brandblusmiddelen in het pand dat in december 2016 volledig in de as is gelegd door een brand. Reden voor de Bredase bestuursrechter om de claim van Tref, ter hoogte van 370.000 euro, af te wijzen.