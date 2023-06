De Open Tuindag komt naar Breda en dit is er te doen

Gezond Leven Marije uit Oosterhout biedt hulp na verlies rondom zwanger­schap: ‘Ik leer ouders hun kindje juist niet los te laten’

OOSTERHOUT - Wanneer je met verlies rondom zwangerschap te maken krijgt, levert dat vaak enorm veel verdriet op. Om ouders hierin te begeleiden is Marije Cox in Oosterhout haar eigen praktijk gestart. ,,Meer bewustwording en begeleiding is noodzakelijk.”