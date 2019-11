De Oefendokter maakt seks bij ouderen bespreekbaar

Bredase VVV-win­kel wordt ‘Stadsam­bas­sa­de’

13 november BREDA - De VVV-winkel keert in het eerste kwartaal van 2020 terug aan de Grote Markt in Breda. Maar de vertrouwde naam verdwijnt. De winkel gaat Stadsambassade heten. “Daar komt dan wel met de bekende ‘i’ van informatie bij te staan, want dat is ook een internationaal bekende aanduiding,” aldus directeur Hildegard Assies van de Bredase Citymarketing Organisatie.