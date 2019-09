‘De Nil’ hield ook van de wereld buiten Zundert

Autisti­sche Bredanaar gedrogeerd en bestolen in eigen huis

12:53 BREDA - Een autistische jongeman uit Breda is in zijn eigen woning gedrogeerd en daarna bestolen van zijn portemonnee, pinpas, laptop, telefoon en een blok hasj. De daders zijn volgens justitie drie jonge mannen uit Breda. De officier eiste donderdag in de rechtbank twee keer negen maanden en een keer elf maanden.