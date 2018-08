De nieuwe Chinese zijderoute leidt naar Tilburg

Breda snoeit overdadig in Zaartpark: Oranjeboom­straat boos

9:38 BREDA - Een aantal bewoners in de Oranjeboomstraat is het spuugzat hoe de gemeente omspringt met de flora en fauna in hun achtertuin. De plantsoendienst zou volgens hen de rietkraag bij de singel hebben verwijderd om zo meer aanlegplaatsen voor boten te kunnen verhuren.