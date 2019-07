De nieuwe burgemeester van Zundert? Die schudt deze zomer vooral heel veel handen

Terwijl ze in haar nieuwe werkkamer in het tijdelijke Zundertse gemeentehuis voorzichtig de ambstketen in een doosje vlijt, schiet Joyce Vermue even in de lach. Of ze de hele zomer verstopt zit achter hoge stapels dossierstukken? ,,Nee hoor”, zegt ze. ,,Integendeel: het accent van mijn zomer ligt vooral op kennismaken.”