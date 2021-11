De natuur blijft altijd mooi, ondanks de donkere dagen

Aan het einde van de dag vind ik het niet erg om naar huis te rijden in het donker, langs alle kerstlichtjes en sierverlichting in de tuinen, maar in de ochtend is het nog wel erg donker. Soms denk je dat je dan de enige bent op de weg, zeker in lockdown en dan ga je toch een beetje twijfelen of je niet per ongeluk een uurtje te vroeg bent.

Vossen en reeën

Hoewel het donker is, is de natuur nog steeds wel erg mooi en zie je best veel langs de juiste paden. Ik rij zelf door de weilanden en bosgebieden naar mijn werk en dan kom je in het donker vaak meer dieren tegen dan op de lichte zomerdagen. Dan voel ik me toch iets minder alleen.

Quote Je komt in het donker vaak meer dieren tegen dan op de lichte zomerdagen. Dan voel ik me toch iets minder alleen

Zo zie je vossen over de weg schieten, reeën in de verte over hekjes springen en vooral veel trekvogels opvliegen. In de opvang hebben we op dit moment ook vooral vogels die - uitgeput van de lange reizen - in rare situaties terechtkomen.

Zo zie je maar zelden houtsnippen in de stedelijke gebieden, maar vinden mensen nu regelmatig een uitgeputte houtsnip in hun achtertuin. De vermoeide vogels nemen soms een verkeerde afslag en vliegen dan tegen goed gepoetste ruiten aan. Ze mogen dan bij ons een paar dagen bijkomen en dan kunnen ze weer hun weg vervolgen.

Egels

Sommige dieren zie je nu juist minder langs de route, doordat ze zich terugtrekken voor de strenge wintermaanden. Een tijdje geleden zag je nog veel platgereden egeltjes langs de weg, terwijl je die nauwelijks nog tegenkomt, omdat zij zich aan het voorbereiden zijn op de winterslaap.

Gelukkig dat die nu veiligere plekjes hebben gevonden, dat maakt de weg naar werk nog een stukje aangenamer. Met die gedachte heeft ieder seizoen wel iets unieks en blijft de natuur altijd mooi, ondanks de donkere dagen.