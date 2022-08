De mussen vallen letterlijk van het dak, zo warm: ‘Zet schoteltjes met water neer voor kleine dieren’

‘Leukste straatje van Breda’ is een dagje op vakantie naar Pier15: ‘We zijn een klein volks­buurtje’

BREDA - Zelfs een straat mag weleens op vakantie. Al is het maar voor een dag. De Sint Annastraat in het Bredase stadshart verhuisde zondag naar het terras van Pier15 aan de Veilingkade. Vijf ondernemers uit de straat verplaatsten hun zaak naar het skatepark om daar klanten te verwelkomen. Maar dan wel anders. Het was ten slotte vakantie.

8 augustus