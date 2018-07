De Mosten stevent af op bezoekersrecord

Amphia had arts niet mogen ontslaan, man krijgt nog acht ton

20:38 BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda moet flink in de buidel tasten. Een arts blijkt in 2014 onterecht te zijn ontslagen, waardoor het ziekenhuis hem nu acht ton moet betalen aan gemist salaris en pensioen. Ook moet het Amphia de proceskosten voor zijn rekening nemen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald.