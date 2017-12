De mooiste kerststal van de omtrek staat in Zondereigen

Zondereigen. Een klein gehucht van Baarle-Hertog, eigenlijk niet meer dan een straat groot. Een gehucht tussen Baarle en buurgemeente Merksplas. Amper een paar honderd inwoners groot. Maar eens de kerstperiode nadert, dan begint het dorpje écht te leven. Dan kriebelt het bij de vaste groep van zo'n dertig vrijwilligers om opnieuw aan de slag te gaan. Dan worden de houten balken weer vanonder het stof gehaald. Wordt het vers gedorste koren - dat eerder op het jaar gezaaid én geoogst is zoals het vroeger ging - weer opgehaald.

Ieder jaar anders

De groep van een dertigtal vrijwilligers steekt dan vrijwel dagelijks de handen uit de mouwen om een van de mooiste - volgens sommigen dé mooiste - kerststal van de Kempen op te bouwen. "De negentiende keer al", zegt een trotse Frans Van Gils van 'De vrienden van de Kerststal'. "De hoofdstructuur is altijd hetzelfde omdat we echt rond de kerk bouwen. Maar de inrichting en de aankleding rondom, is elk jaar toch wel een beetje verschillend. We maken er ook niet zomaar een stalletje van. We maken er een typisch Kempens landschap van met waterput en dergelijke erbij. En uiteraard ook wat kerstbomen. Eigenlijk is het een beetje tussen pot en pint begonnen omdat we altijd naar de mooie kerststal in Merksplas gingen kijken. Plots zeiden we tegen elkaar: eigenlijk moeten wij dat ook kunnen (lacht)."

Levende dieren

Het unieke aan de kerststal is dat kinderen er door kunnen lopen en dat er zelfs gedacht is aan de mindervaliden. In de stal staan ook een echte ezel, kippen, schapen, konijnen en duiven. "De materialen halen we zowat overal. De werktuigen krijgen we van in de streek. Heel veel hout is afkomstig van oude schuren die ondertussen zijn afgebroken. De ezel is ook al negentien jaar dezelfde. De eigenaar komt hem ieder jaar nog persoonlijk brengen."

Jan Mertens is een van de vele vrijwilligers die zich uitslooft. "Het unieke aan onze groep is dat er ook redelijk wat jongere mensen bij zitten. En dat is toch wel belangrijk, want uiteindelijk zijn sommigen van ons toch al de 65 gepasseerd en dan kan het soms wat zwaar worden he. Maar we doen het graag hoor. En af en toe een borreltje in onze bar he. Een bar die we wel nodig hebben, want het kost ook wel geld." Waarop hij weer verder gaat om het koren op het dak van de stal te leggen.

Materieel erfgoed

Erfgoed Noorderkempen laat de opbouw van de kerststal in Zondereigen vastleggen op camera. Zij hebben ook al een dossier ingediend om de Kempense kerststallen te laten erkennen als materieel erfgoed. "Met de film willen we vooral de kunst van het bouwen behouden voor het nageslacht. En stel dat er ooit groepen vrijwilligers verdwijnen, maar er jaren later nieuwe vrijwilligers opduiken: dan hebben ze de film als basis om zelf aan een nieuwe kerststal te beginnen", vertellen Stijn Marinus en Jan Sels van Erfgoed Noorderkempen.

Vanaf 16 december is de stal in Zondereigen weer helemaal klaar en kan ze in volle glorie bewonderd worden. Tot 7 januari is ook de 'kribbehut', waar je terecht kunt voor een borreltje, van 10 tot 21 uur geopend. (gesloten op 18, 19, 20, 21, 22 en 31 december en 1 januari). Er is een kolenstoof voor wie het koud moest hebben.