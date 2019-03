De Moeren is een kleurrijk landgoed, het hele jaar door

Procedure moskee in Bre­da-Noord: ‘Het vaasje van Rutte is gebroken’

21 maart BREDA - Hoe kan het vertrouwen tussen het stadsbestuur en bewoners in wijk Wisselaar in de Hoge Vucht in Breda-Noord worden hersteld? Het is dé vraag in het politieke debat over de nieuwbouw van de Turkse moskee. Donderdagavond was de aftrap, met een volle publieke tribune.