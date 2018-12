De mensen doneren, maar de politiek doet steeds minder voor voedselbank Breda

BREDA - ,,Zo gaaf", glundert vrijwilligster Ricky Zager. In de vestiging van Albert Heijn aan de Bisschopshoeve wordt gretig gedoneerd aan de Voedselbank Breda. Vorig jaar werden er op deze locatie vijftig kratten met levensmiddelen opgehaald. Zaterdagavond staat de teller op 56. In 14 van de 19 Albert Heijns in Breda en Oosterhout werd deze week gecollecteerd. De actie duurt tot en met deze maandag.

,,Een enkeling negeert het, sommigen zeggen 'nee', maar het gaat om de mensen die wél geven. We blijven herhalen dat je het zo duur kunt maken als je zelf wil", vertelt Zager. Een volle boodschappenmand of een doosje thee: alles is welkom.

‘Echt een gelukje’

Normaliter zamelt men lang te bewaren producten in, zoals rijst, suiker, koffie. In december vragen ze ook wat voor de feestdagen. Toevalligerwijs heeft de Albert Heijn een actie: bij aankoop van de combinatie chocomel en slagroom krijg je het tweede paar gratis. ,,Dat is echt een gelukje, daar wordt volop gebruik van gemaakt."

Bij de Goederenbank De Baronie wordt de inzameling eens per jaar gehouden, uit angst voor gewoonte. Eind november werden in totaal 875 volle bananendozen binnengehaald. ,,Er komt meer begrip voor. In Nederland leven één miljoen mensen in armoede. Het liefste wil je deze mensen niet helpen, maar vérder helpen. In hun kracht zetten", zegt Jan Kooijman van de Goederenbank hierover.

Gekort op gas, water en licht

,,Als Voedselbank oordelen we niet, we tonen altijd respect en begrip voor de situatie", zegt bestuursvoorzitter Jan Vinke van de Bredase Voedselbank. Hij is nog altijd verbouwereerd dat de gemeente hen onlangs gekort heeft. Jaarlijks ontvangen ze nu nog 24.000 euro aan subsidie, in plaats van 30.000 euro. ,,We hebben 0 personeelskosten. Het gaat om gas, water, licht, brandstof en dat zijn hoge bedragen."

Kooijman weet er alles van. De Goederenbank is niet gekort, maar het kost altijd moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. In Breda zijn nog altijd 400-500 gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank, de Goederenbank bedient 225 gezinnen. ,,Plus tien, deze week. Zo'n toename is vaker in december", bemerkt Kooijman. Vinke: ,,Daarom ben ik zo blij met alles wat we krijgen en zo verdrietig dat we gekort worden door de gemeente. Wat zijn de argumenten? De ratio lijkt vaak zoek in de politiek." Vinke stuurde al een brief, maar deze is nog altijd 'in beraad'. ,,Het politiek belang overstijgt alle waarden. Ik snap dat niet, dat zal aan mij liggen." Kooijman herkent dit. ,,De laatste jaren is er steeds minder oog voor deze doelgroep. Als de politiek zegt dat de gemiddelde Nederlander de zaakjes steeds beter op orde heeft, betreft dat lang niet iedereen." Hij pleit voor programma's om de doelgroep te doen re-integreren in de arbeidsmarkt. ,,Werkgevers zullen dat niet doen, dat moet de politiek organiseren."