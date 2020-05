‘De meeste Finnen zijn vrij gehoorzaam’

ondertussen in...Corona heeft de hele wereld in haar greep. Hoe verandert dat het leven van de Brabanders die in het buitenland wonen. Zoals dat van Mark van Gils (55) in het Finse Tampere.

'We hebben sowieso een rare winter achter de rug", zegt Mark van Gils als hij zijn verhaal begint over de coronatijd in Tampere, een stad van 200.000 inwoners, zo'n 200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Helsinki. ,,Er was geen sneeuw. De lente is wat kouder dan anders. Iedereen zit nu thuis."

Afgelopen zaterdag scheen het zonnetje. Een mooie dag, die volgens Van Gils wel eens de voorbode kan zijn van een zachtere coronaperiode. ,,We verwachten verlichtende maatregelen", zegt de man die in Finland al meer dan twintig jaar werkt bij het onderzoeksinstituut VTT. ,,VTT is vergelijkbaar met wat in Nederland TNO is. Mijn afdeling verricht onderzoek naar met name medische apparatuur."

Teteringen

Of de in Bergen op Zoom geboren en in Teteringen opgegroeide professor daar in de frontlijn van de strijd tegen corona staat? ,,Dat niet", klinkt het nuchter. In Finland was er geen paniek over een mogelijk gebrek aan ic-apparatuur. Het aantal coronadoden in het Scandinavische land is immers 'beperkt' gebleven tot iets meer dan 200. ,,Er is hier vrij snel gereageerd op eerste de signalen dat het virus er was", kijkt Van Gils terug op het begin van de crisis. ,,Helsinki is direct dichtgegooid. Daar waren de meeste besmettingsgevallen. En in allerijl zijn ic-bedden vrijgemaakt. Na enkele weken van lockdown is het daar nu weer vrij rustig. De maatregelen zijn er verlicht en de regering denkt na over verdere versoepelingen."

Het aantal slachtoffers mag dan meevallen in het land van de Duizend Meren, het betekent niet dat de inwoners veel meer bewegingsvrijheid hebben dan in de rest van Europa. ,,Ik werk nu al zes of zeven weken thuis. We mogen wel naar buiten om te winkelen en zo, maar de cafés, restaurants en de kappers blijven voorlopig gesloten tot eind mei." Wat hij meest mist? ,,Toch wel het contact met mijn collega's. Ik begin dat thuiswerken beu te raken."

Natuur

Hoe de gemiddelde Fin alle beperkingen ondergaat? ,,Er is wel een gevoel dat het erg lang begint te duren. De meeste mensen zijn echter vrij gehoorzaam. Het klopt dat een Noord-Europeaan minder van het lichamelijke contact is dan iemand van rond de Middellandse Zee. Daarom verspreidt het virus zich ook minder snel. Voor mij is het op zich goed vol te houden. Tampere is een redelijk grote stad, maar de natuur is vlakbij om er te gaan wandelen."

Mijn zijn Finse vrouw Anita gaat hij daarnaast regelmatig naar hun tweede huis op het platteland. ,,De meeste Finnen hebben zo'n tweede woning. Dat maakt het allemaal gemakkelijker om deze periode door te komen."