‘De meeste Duitsers werden gedwongen tot hun daden’

Wat wel verandert, herinnert hij zich nog, de Duitse soldaten vertrekken uit de Seeligkazerne, vlakbij het huis van de familie Schriks in de Koningstraat. “In plaats van Duitsers kwamen er Engelse en Canadese soldaten. We gingen met vriendjes naar ze toe om sigaretten voor onze ouders te vragen. Zelf kregen we dan wel eens chocola of een broodje. Of we mochten ijsjes gaan halen bij La Venetia aan de Haven en er dan zelf ook eentje nemen.”