De markt in Zundert terug naar de Markt? ,,Gezellig, maar kan het?”

ZUNDERT- Matthé van Eijl is duidelijk. De marktkoopman, die elke donderdag op het Nassauplein in Zundert onderbroeken en sokken verkoopt, zit namens de Zundertse weekmarkt in de ‘Marktcommissie’. ,,Er is een idee om de markt terug naar de Markt te verplaatsen. Op zich prima. Maar er zitten wel haken en ogen aan.”

Het is een voornemen dat de gemeente Zundert op dit moment nog volop onderzoekt: kan de weekmarkt terug naar de Markt? ,,Daar stond hij tot ongeveer een jaar of 25 geleden”, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,En daar moet hij liefst naar terug. De markt hoort op de Markt. Helemaal nu die is opgeknapt.”

De gemeente staat in die mening niet alleen. Op de weekmarkt deze donderdag kijkt Zundertenaar Guus Dam op van zijn bakje kibbeling. ,,De markt terug naar de Markt? Daar heb ik vaak aan gedacht. Misschien uit nostalgie. De markt misstaat niet op het Nassauplein, maar in het centrum past hij beter. Een markt hoort in de dorpskern, geeft er reuring.”

Andere marktbezoekers zijn het met hem eens. Vinden een weekmarkt midden in het dorp sfeervol. ,,Maar”, zegt Fia de Meijer uit Klein-Zundert: ,,Hoewel het daar gezelliger is, hoeft het van mij niet. Het is minder praktisch. Je kunt er minder goed parkeren bijvoorbeeld.”

Praktisch

Dat is ook de aarzeling die marktkooplui uiten. Het Nassauplein is ruim, verkopers kunnen makkelijk hun vrachtwagens in- en uitladen, kunnen die vlakbij de kraam kwijt en zien voordelen in de parkeerruimte die er is voor klanten.

Toch zien zij best wat in verhuizing, zegt Van Eijl. ,,In principe zijn we voor. Maar dan moet het fysiek wel kunnen. Gedurende de jaren zijn onze kramen ten opzichte van vroeger in omvang toegenomen. We hebben met de gemeente al gemeten, maar het is duidelijk dat we niet met z’n allen op de Markt passen.” Ook niet als de zijstraten erbij worden getrokken. ,,Dan staan lantaarnpalen en bomen in de weg.”

Verplaatsing kan alleen: ,,Als een paar kramen in de Molenstraat komen te staan. Maar dan moet die op donderdag deels worden afgesloten voor verkeer.” Het is de vraag of ondernemers daar dat zien zitten. Dat weet ook de gemeente: ,,We zijn niet voor niets volop met allerlei belanghebbenden in gesprek.”