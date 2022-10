De markt heeft het lastig: ‘We zijn de jeugd kwijt’

Ook oma wilde de film Knor wel eens zien en dus viert ze herfstva­kan­tie in het Chassé

BREDA - ,,Het is ontzettend leuk om samen met hem te bouwen. Hij legoot thuis ook veel met zijn vader. Vandaag help ik ‘m mee”, grijnst Freek Schouten uit Boxtel, terwijl hij zelf met kinderlijk plezier een monsterauto in elkaar zet. ‘Hem’, dat is Freeks kleinzoon, Floris.

26 oktober