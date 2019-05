De magische klank van de Grote Bom in Breda

Puijfelik Recycling binnenkort weer open: ‘Vol goede moed‘

12:22 OOSTERHOUT - Puijfelik Recycling BV gaat zeker door in Oosterhout. Half juli gaat het papierbedrijf weer open. “Maar het liefst eerder. Met liefde en plezier willen wij terug.“ Dat zeggen eigenaren Jaimy en Andries van Puijfelik. “17 juli zijn we weer met vol goede moed te vinden aan de Koopvaardijweg. En als we vandaag bericht krijgen dat we open mogen, dan zijn we er vandaag.“