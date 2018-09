De Lunet blijkt een spijtzwam voor Bredase raad. Waarom?

Het gaat níet over de vraag of Breda een schadeclaim moet betalen aan de eigenaren van De Lunet. Daar hebben rechtbank en Raad van State al antwoord op gegeven: ja, de gemeente moet over de brug komen. Waar het wél over gaat is de vraag: waarom vindt het college het niet langer een probleem dat er weer winkels worden gevestigd in het complex? Dat is een terechte vraag, want enkele jaren geleden werd detailhandel in De Lunet taboe verklaard.